El Ahmadi in Afrikaans elftal van het jaar

Karim El Ahmadi is opgenomen in het Afrikaans elftal van het jaar 2017. De middenvelder van Feyenoord en Marokko kreeg van de Afrikaanse voetbalfans de meeste stemmen op de positie van verdedigende middenvelder.

De elf spelers van de zogenoemde ‘Fans Finest XI’ werden donderdagavond bekend gemaakt tijdens het Afrikaanse voetbalgala in Accra (Ghana). Mohamed Salah van Liverpool werd uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar 2017, een prijs waar ook El Ahmadi voor genomineerd was.

Voor El Ahmadi was 2017 een memorabel voetbaljaar. Hij werd voor het eerst in achttien jaar landskampioen met Feyenoord en plaatste zich voor het eerst in negentien jaar met Marokko voor een WK.