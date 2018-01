Deel dit artikel:











Terpstra en Van Baarle in Zesdaagse TV Zesdaagse TV

In de tweede aflevering van Zesdaagse TV is te zien hoe het koppel Niki Terpstra en Dylan van Baarle van start is gegaan tijdens hun eerste gezamenlijke zesdaagse. Zij zijn een van de favorieten tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, maar hebben stevige concurrentie.

Na dag één leidt het Belgische koppel Kenny de Ketele en Moreno de Pauw. Zij hebben een rondje voorsprong op de andere favorieten. Daarnaast is een gesprek te zien met Wim van Dijk, de directeur van hoofdsponsor Wooning. Zesdaagse TV begint rond 17.15 uur en wordt ieder uur herhaald.