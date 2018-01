Wethouders Randstad: verkeer loopt vast zonder lightrail

Het vervoer in de Randstad zal binnen tien jaar vastlopen als er niet meer geld komt voor een lightrail-netwerk. Dat zeggen wethouders uit diverse gemeenten tegen de NOS.

De lightrail is een soort combinatie tussen trein, metro en tram. Het systeem is snel en kan met hoge frequentie grote aantallen reizigers vervoeren.

Het is de bedoeling dat een lijn wordt aangelegd tussen Zoetermeer en Rotterdam. In 2008 werd de bestaande spoorlijn tussen Zoetermeer en Den Haag al omgebouwd tot lightrail-systeem.

"In 2008 maakten zo'n 20 duizend mensen per dag gebruik van het spoor naar Den Haag. Nu zitten we op 80 duizend reizigers per dag. Het werkt dus", zegt verkeerswethouder Marc Rosier van Zoetermeer tegen de NOS.

Lightrail naar Rotterdam

Rosier wil deze lijn doortrekken naar Rotterdam. Dat kost zo'n 700 miljoen euro. Geld dat Zoetermeer niet heeft. Ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de middelen niet.

De wethouder wil geld van het kabinet voor de verlenging van de lightrail. Hij hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de financiering van dit soort projecten. In het regeerakkoord is twee miljard extra gereserveerd voor mobiliteit, waarvan 40 procent voor het openbaar vervoer.