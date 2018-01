Recept - gezonder alternatief voor appeltaart: wappeltaart

Januari staat bij RTV Rijnmond in het teken van Rijnmond Fit! Meer sporten, gezonder eten en afvallen.

Om toch af en toe lekker te kunnen eten, hebben we hier het recept voor je voor de wappeltaart; een gezonder alternatief voor de appeltaart.

Ingrediënten:

- 3 eieren- 300 gram magere vanille yoghurt- 1 zakje bakpoeder- 130 gram patentbloem- 800 gram appels (bijv. golden delicious)- kaneel (naar smaak)

Bereidingswijze:

- Meng de eieren, yoghurt, bakpoeder en patentbloem als bodem in een spring- of siliconenvorm van 24 centimeter;- Appels en kaneel mengen en in de vorm doen. Leg het bovenop netjes voor de afwerking;- Bak de taart 60 minuten op 180 graden in een heteluchtoven.