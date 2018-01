Deel dit artikel:











Hamster achtergelaten bij het vuilnis en puppy in metro Foto: Stadsbeheer Foto: Stadsbeheer

Wat te doen als je niet meer voor je hamster kan zorgen? Marktplaats is een optie. Een speciale opvang voor knaagdieren is een andere mogelijkheid. De hamster in een doos naast een vuilcontainer zetten, past niet in het rijtje diervriendelijke keuzes.

Toch is dat wat een chauffeur van Stadsbeheer aantrof in Rotterdam. Hij zag het beestje gelukkig op tijd. Het diertje is gered en naar de knaagdierenopvang in Ridderkerk gebracht. De hamster verkeert in goede gezondheid. Nog meer dierenleed

De dierenambulance zoekt nog steeds naar de eigenaar van een puppy die op oudjaarsdag gevonden is bij de metro in Spijkenisse. Eerst werd gedacht dat de hond geschrokken was van vuurwerk en daarom was weggerend. Na enkele tips gaat de dierenambulance er nu vanuit dat de puppy op straat gezet is. De eigenaar heeft in totaal veertien dagen om het dier op te halen. Daarna mag de dierenambulance een nieuw baasje gaan zoeken.