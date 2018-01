Sparta meldt zich voor Kramer, Maher niet naar Kasteel

Sparta heeft in de zoektocht naar een nieuwe spits aangeklopt bij Feyenoord voor de komst van Michiel Kramer. Dat deed het eerder ook in Eindhoven, voor PSV-middenvelder Adam Maher, maar die heeft laten weten niet naar Het Kasteel te komen.

Na de komst van trainer Dick Advocaat wil Sparta ook op de spelersmarkt deze winter zijn slag slaan. Dat lukte al met het huren van Dabney Dos Santos van AZ, die deze vrijdag voor het eerst meetrainde. Daarmee is de club nog niet klaar.

Advocaat wil graag een nieuwe spits hebben als Sparta de competitie hervat met een inhaalwedstrijd tegen Vitesse op dinsdag 16 januari. De vraag is of Kramer voor die tijd al een knoop heeft doorgehakt, omdat hij eventueel wil wachten of er zich nog andere clubs melden.

Technisch directeur Marcel Brands van PSV heeft tegenover FOX gezegd dat een transfer van Maher naar Sparta lijkt af te ketsen: “Sparta is geïnteresseerd, maar de bal ligt meer bij hem. Wij zijn bereid mee te werken. Het laatste nieuws dat ik daarover heb is dat zijn agent aangaf dat het waarschijnlijk niet iets is waar hij interesse in heeft."