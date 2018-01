Bewoner Tromsodreef Rotterdam bedreigd en beroofd

Drie overvallers hebben donderdagavond een woning aan de Tromsodreef in Rotterdam-Alexander overvallen. Het drietal drong het huis binnen en bedreigde twee mensen met een vuurwapen. De overvallers zijn zonder buit gevlucht.

Een 28-jarige bewoner had niets door tot hij zag dat zijn bezoek uit Den Haag werd bedreigd met een vuurwapen. De Hagenaar is in het gezicht geslagen. De bewoner is niet gewond geraakt.

Beide slachtoffers konden vluchten. Agenten hebben nog gezocht naar de overvallers, maar het drietal is nog niet gevonden.