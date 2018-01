In drie dagen van Hoek van Holland naar Den Helder rennen

Dit soort paden zullen het zwaarste zijn, zegt de organisatie. Foto: Accept no Limits

De sporters aan de start in Hoek van Holland. Foto: Maikel Coomans

Door weer en wind, over mulle zandpaadjes en door de duinen. 35 goed getrainde hardlopers zijn vrijdagochtend begonnen aan het traject Hoek van Holland - Den Helder. Het strand wordt zoveel mogelijk gemeden, net als de makkelijk begaanbare bos- en duinpaden.

De deelnemers hebben amper rust in de zware omstandigheden. Ze lopen non-stop door tot ze zondagochtend vroeg in Den Helder aankomen. Ze hebben dan zo'n 42 uur gelopen.

"Voor mij niet de volle 200 km, ik loop de eerste 40 als support mee", vertelt een deelnemer uit Capelle aan den IJssel. "Zelfs niet de kidsrun van 100 km, maar de babyrun dus eigenlijk."

Het is een zwaar traject en daarom sluiten onderweg regelmatig hardlopers aan voor korte afstanden.

De tocht trekt ook deelnemers uit andere Europese landen. Vanuit Duitsland, Frankrijk en België zijn fanatiekelingen gekomen om mee te lopen.

"Ik vind hardlopen heel leuk, ik loop graag lange afstanden en het is lekker buiten", vertelt de hardloper uit Capelle. "Het is jezelf echt even uitdagen", vult de organisator aan. "De paardenpaden, de mulle zandpaden zijn wel echt de zwaarste stukken."