Dos Santos richt zich op nummer 10 positie

Dabney Dos Santos ziet zichzelf het liefste op de nummer 10 positie spelen bij zijn nieuwe club Sparta. De huurling van AZ zegt dat in zijn eerste interview, na afloop van zijn eerste training op Het Kasteel.

“In de jeugd speelde ik daar ook altijd, het is mijn favoriete positie,” vertelt Dos Santos. “Al kan ik ook op de flanken uit de voeten en speelde ik in de jeugd zelfs ook als nummer 6. Maar mijn voorkeur is duidelijk. Ik heb er nog niet met de trainer gesproken waar hij mij voor zich ziet in het elftal.”

Of zijn komst naar Sparta echt een tijdelijke is, of dat er de optie is om langer te blijven, laat Dos Santos zich niet uit. “Daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik kom nu vooral om met Dick Advocaat te werken. Wat er na dit seizoen gebeurt, daar heb ik nog niet over nagedacht.”