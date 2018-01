Deel dit artikel:











Herindelingshumor in de Hoeksche Waard Het bouwbord bij het industrieterrein (Foto: Sanne Waldekker)

Bij het bedrijventerrein aan de Reedijk in Heinenoord is een bord opgedoken voor de bouw van een gemeentehuis voor de Hoeksche Waard met 'ondergrondse parkeergarage en relaxtuin'. Het gaat zeer waarschijnlijk om een grap in de aanloop naar de mogelijke fusie van de gemeenten op 1 januari 2019.

Het nieuwe gemeentehuis kost volgens het bord 47.000.000 euro en wordt gebouwd door een niet bestaand bedrijf; De Hoeksche Waardse Bouw Combinatie. Als startmoment voor de bouw wordt week 13 genoemd, de week waarin 1 april valt. Ook staat op het bord een telefoonnummer. Het gaat om een informatienummer van de provincie Zuid-Holland. De foto's van het bord zorgen al voor aardig wat reacties op de sociale media. Burgemeester Servaas Stoop van de gemeente Korendijk kan wel lachen om de grap. 'Hilarisch' reageert hij op Twitter. Riene Verburgh, van het Hoeksche Waardse burgercomité tegen de herindeling noemt het een ‘topactie’. Wie het bord geplaatst heeft is nog onbekend.

Het wetsvoorstel voor de fusie van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard ligt nu bij de Tweede Kamer. Op 26 januari houdt de Kamercommissie een hoorzitting en daarna zal een definitief besluit genomen worden.