Erasmus Universiteit verbreekt banden studentencorps

De Erasmus Universiteit (EUR) verbreekt per direct de banden met studentenvereniging RSC/RVSV. Aanleiding is een uitzending van het BNNVARA-programma Rambam over ontgroeningen.

Twee studenten gingen voor Rambam undercover mee met de introductieweek van de RSC/RVSV in Weert en maakten daar videobeelden. In die week zou een student buiten westen zijn geraakt door een klap op het hoofd. "Ik vind de beelden zeer zorgwekkend", zegt rector magnificus Huibert Pols van de EUR. "We maken afspraken met alle verenigingen over een veilige kennismakingstijd. Daarbij geldt: high trust, low tolerance." Beurzen en subsidie

Nu dat vertrouwen is geschaad, verbreekt de EUR de relatie met de studentenvereniging. Dat betekent dat de bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden per direct worden stopgezet. De vereniging is vooralsnog ook niet meer welkom bij academische plechtigheden en de introductiedagen van de universiteit, de Eurekaweek. De uitzending van Rambam is pas 11 januari op tv te zien, maar Pols mocht de beelden al eerder bekijken. "De incidenten zoals genoemd in de beelden van Rambam betreffen grensoverschrijdend, onacceptabel gedrag", aldus Pols. De beelden laten de voorvallen zelf niet zien en daarom wil de universiteit wel verder in gesprek met de vereniging. Begrip

RSC/RVSV bevestigt dat een student bewusteloos is geraakt, maar de oorzaak zou een combinatie van stress en vermoeidheid zijn. Ook de geruchten dat de student een hersenschudding gehad zou hebben, wordt ontkend. De studentenvereniging betreurt de maatregel dan ook, maar geeft ook aan begrip te hebben voor het besluit. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zetten in op een cultuurverandering met ondersteuning van onafhankelijke professionals en hopelijk in samenwerking met de universiteit", aldus president Tobias de Lange. Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam heeft nog niet besloten of het stappen onderneemt tegen de studentenvereniging vanwege de ontgroeningspraktijken. Woordvoerder Jeroen Cok kon niet zeggen, hoeveel studenten van de hogeschool lid zijn van het corps en of de instelling RSC/RVSV financieel ondersteunt. Ook heeft de leiding de beelden nog niet gezien. Cok: "Gezien de reactie van de EUR nemen we aan dat het om ernstige beelden gaat." De Hogeschool Rotterdam is deze week nog dicht, maar gaat daarna met de kwestie aan de slag. Rambam

De uitzending van Rambam gaat over meer dan alleen de student die bewusteloos raakte. Het introductieprogramma zou 'te fysiek' zijn, zo zeggen eerstejaarsstudenten in de reportage. De vereniging zegt ook dit serieus te nemen. "Om die reden zal tijdens de aankomende introductieweek in augustus en ook de jaren daarna elk fysiek contact worden uitgesloten."