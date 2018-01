Reizigers tussen Rotterdam en Dordrecht verrast door platleggen treinverkeer

Veel reizigers op de stations tussen Rotterdam-Zuid en Dordrecht werden verrast door werkzaamheden op het traject. Van donderdagnacht tot maandag 8:15 uur rijden er geen treinen. De NS heeft volgens de reizigers niet goed gecommuniceerd over de werkzaamheden.

"Het hele weekend?", reageert een andere reiziger geschrokken. "Hoe moet ik dan in Rotterdam komen?" De borden over de vervangende bussen had de dame nog niet gezien.

"Ik weet niet wat er aan de hand is", vertelt een mevrouw op station Rotterdam Lombardijen. "Ik had afgesproken om met mijn kleinzoon naar Schiphol te gaan, lekker vliegtuigen kijken. Ik moet denk ik met de tram naar de stad als daar wel treinen rijden."

De NS zegt dat ze de werkzaamheden van te voren hebben aangekondigd. "Op de informatieborden op de stations, in de treinen en op internet", zegt NS-woordvoerder Inge Rijgersberg.

"Er had misschien meer gedaan moeten worden. Als reizigers van niets weten dan is dat natuurlijk erg vervelend", aldus Rijgersberg. "We gaan kijken wat we kunnen doen om de reizigers de volgende keer beter op de hoogte te stellen."