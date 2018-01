Geen PVV, maar Leefbaar op Flakkee

Jan Zwerus wilde eigenlijk namens de PVV meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee, maar dat mocht niet van de partijtop. "Dat werd geweigerd door het politiebureau van de PVV", zegt hij.

Zwerus (69) zat sinds 2015 voor de PVV in de Statenfractie en reageerde enthousiast toen Geert Wilders vorig jaar aankondigde dat de PVV in 60 gemeenten wilde meedoen. "Hier op Flakkee werd de PVV vorig jaar de derde partij, dus er zijn genoeg kiezers."

Na een oproep in een plaatselijke krant om PVV-raadslid te worden kreeg Zwerus 27 aanmeldingen. "Dat gaf ik door aan Wilders en Fleur Agema. Maar ik kreeg geen enkele reactie." Daarop besloot hij uit de partij te stappen. Hij zit nu namens Leefbaar Zuid-Holland in de Provinciale Staten.

"Ik wil een leuke frisse, rechtse partij op Flakkee, daarom heb ik ook Leefbaar Goeree-Overflakkee opgericht", zegt Zwerus. Inmiddels heeft hij een klasje met 18 aspirant-raadsleden. "Het zijn allemaal politiek onervaren mensen, maar dat wil ik ook. Ze moeten dichtbij de burger staan."

Islam

Volgens hem is Leefbaar GO geen anti-islampartij, zoals de PVV. "Het punt is, er wonen vrijwel geen moslims op dit eiland. Er is ook geen moskee. Dus als mijn verkiezingsprogramma af is, zul je niets over de islam lezen."

Wel wil hij inzetten op meer veiligheid en belastingverlaging. "Ik wil dat de verkeersveiligheid toeneemt, bijvoorbeeld rondom scholen." Daarnaast wil hij dat er op het hele eiland vrij parkeren is en dat de hondenbelasting wordt afgeschaft.