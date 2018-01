Nieuwe markthal Hoogvliet bijna klaar

Hoogvliet is bijna een multiculturele markthal rijker. Hoewel de hal op 2 februari open moet gaan, zijn nog niet alle hoeken van de markt voorzien van een ondernemer. Driekwart is verhuurd. Er zijn nog een stuk of tien units en vier kramen die vrij zijn.

In de markthal komen bijvoorbeeld een kapper, rotishop en slager. Ook kunnen mensen er een patatje eten tijdens liveoptredens van lokale artiesten. Op dit moment wordt er druk geklust aan de units en kramen, die de ondernemers zelf inrichten.

Richard Jonker is net een week zijn eigen plekje in de markthal aan het bouwen: “Ik kom hier ’s ochtends om 9:00 uur en ga ’s avonds weer naar huis. En soms kom ik ’s avonds laat nog even terug.” Jonker opent een winkel met autoparfum.

Verderop in de markthal is Marsha van der Heijde bezig met haar eerste eigen slagerij. Net als Jonker is haar unit al een stuk verder dan de rest, maar er is nog een hoop werk te doen. “Ik denk dat het krap wordt maar ik heb er wel vertrouwen in", zegt ze over de naderende openingsdatum.

Eind februari vindt er een groot openingsfeest plaats in de markthal, die gevestigd is in de voormalige Jumbo te Hoogvliet.