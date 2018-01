ARCHIEF RIJNMOND 31 dec 2017 - Jaaroverzicht

Afgelopen week heb ik me afgevraagd wat voor jaar dit was.Wat was 2017 voor een jaar?

Die vraag dient zich vanzelf aan met de naderende jaarwisseling, èn door het terugblikken dat overal in de media gebeurt, met jaaroverzichten.

Zo eind december krijg ik ook altijd foto’s van familie uit Amerika, vergezeld van een brief waarin zij hun jaar samenvatten.

Wat was 2017 voor een jaar voor mij?

Nou, misschien wel het belangrijkste wapenfeit is het boekje dat ik heb gemaakt van vooral radiopraatjes. Ik had het idee voor zo’n boekje al heel lang. Maar pas dankzij het initiatief van een uitgeverij is het er nu van gekomen.

‘Dat moet nog blijken,’ zo luidt de titel.

Ik krijg daar wel vragen over, over die titel.

Waar staat die voor?

Die staat voor de moeilijkheid die ik ervaar in het beantwoorden van de vrij alledaagse vraag: hoe gaat het?

Vaak weet ik helemaal niet hoe het met me gaat.

Vaak wordt pas later duidelijk dat ik een goede periode zat, of juist niet.

Dus heb ik, zoals ik in dat boek beschrijf, een tijdje op de vraag ‘Hoe gaat het?’ geantwoord met: ‘Dat moet nog blijken.’

Van een paar mensen in mijn omgeving weet ik dat het helaas niet zo goed met hen gaat. Ik weet zelfs dat de jaarwisseling van vanavond hun laatste zal zijn.

Ze zijn ziek en maken het niet heel lang meer.

Voor eentje was de aflevering van Archief Rijnmond van vandaag zelfs de laatste die hij heeft kunnen beluisteren.

Voor komende week heeft hij een euthanasie-afspraak staan.

De doden van het jaar.

Ook zoiets.

Dat is vaste prik in jaaroverzichten.

En het sijpelt door in je persoonlijke bestaan.

Wie heb ik allemaal zien wegvallen in 2017?

Het begon dit jaar met het overlijden van de bevriende zangeres-op-leeftijd Marja van der Wolf, en met de dood van de vrouw van een goede muziekvriend.

Toen vertrok Ger Sax.

Nog wat later werd ik opgeschrikt door het voor mij plotselinge sterven van twee oud-collega’s: Hans van den Emster en Herman Moscoviter.

En afgelopen week kwam er helemaal een dreun bij.

Rijnmond-receptioniste Miriam, nog maar 39 jaar oud, kreeg een hartinfarct en overleed in het ziekenhuis. Ze laat een dochtertje van tien achter.

Vreemd.

Miriam, van wie ik pas na haar overlijden haar Surinaamse achternaam hoorde - Mathoerapersad - werkte nog niet zo lang bij Rijnmond, maar ik was zeer op haar gesteld.

De vrijdag voor de kerst sta je nog vrolijk te praten en deel je een handkus uit, de vrijdag erop mag je aan een tafeltje naast de receptie iets schrijven in een condoleance-boek voor diezelfde leuke, lieve vrouw.

Je zou bij zo’n opsomming bijna gaan denken dat een jaar vooral bestaat uit afscheid nemen en verlies. Maar dat is natuurlijk maar één perspectief.

In 2017 is natuurlijk ook van alles en nog wat begonnen.

Er zijn bijvoorbeeld allemaal mensen geboren van wie we later nog veel zullen horen. Alleen, wie dat zijn, dat weet je nu nog niet.

En ik moet erbij aantekenen: wil ik zelf iets merken van hun grote daden, dan moeten ze wel een beetje vroeg pieken, want statistisch gezien heb ik nog een jaar of 25, 30 te gaan, als het meezit.

Ik hoop ook dat allerlei dingen in mijn persoonlijk leven van 2017 het begin vormen van het een en ander.

Mijn vrouw is bijvoorbeeld laatst opgehouden met werken. Dat betekent een flinke hap uit ons gezinsinkomen, en het opschorten van verre reizen, maar het ópent ook weer allerlei mogelijkheden.

Ik zelf ben vaker opnames in het theater gaan maken, ik heb wat vlogjes volgepraat, filmpjes, en dus dat boekje geschreven.

Dat kon allemaal wel eens het begin zijn van meer.

Maar hoe dat uitpakt? Of dat ook gaat gebeuren?

Ach, voor zo’n heel jaar geldt eigenlijk hetzelfde als voor elk moment: wat het betekent … dat moet nog blijken.

Ook na vanavond 12 uur is 2017 nog lang niet voorbij.



SPEELIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Het oud- en nieuwe liedje – Wim Koopmans

3. Trapportaal – Leen Jongewaard

4. Muzikale kerstgroet Trapportaal – Andermans Veren Live!

5. Kerst met Joris Lutz

6. Sterven aan zee – Anton Swaneveld

OMA GREET DE MUSICAL

7. Als je bent uitgevaren – Oma Greet De Musical

8. Toch zijn we ‘t liefst bij elkaar (My favourite things) – Oma Greet De Musical

9. We zien elkaar weer – Oma Greet De Musical

10. Plannetjes van Pex – Arie van der Krogt

11. Fout, fout, fout Hoekse Lijn – Arie van der Krogt

AANKONDIGINGEN

12. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

13. Nieuwjaar in Hellevoetsluis – Hetty Heyting

14. Altijd mooi weer – Het Groot Niet Te Vermijden