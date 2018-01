HET OPKAMERTJE 31 dec 2017

Trump, Obama & Hans Dorrestijn.

EERSTE UUR

1. Babbel met een engel - Jeroen Zijlstra

TRUMP & DE FEITEN

2. Global warming’s not a theory, it’s a fact - Lauren Mayer

3. Confounds the science - The Parody Project

4. Fact-checker - Randy Rainbow

5. The higher the hair, the closer to God - Sandy and Richard Riccardi

OBAMA

6. Opzetje biografie Obama - Onno Blom

7. At last - Beyoncé

VAN RADIO & TV

8. Er heeft een streaker voor je gedanst - Niels van der Laan & Jeroen Woe

9. Van der Laan - Dominique Engers

10. Netcoördinator - Katinka Polderman

11. Ronald Snijders over De Boterhamshow

12. Nooit nooit nooit neem ik een hond – instrumentaal

TWEEDE UUR

HOMMAGE AAN HANS DORRESTIJN

Eigen opnames van hommage in DeLaMar Theater, 19 juni 2017.

1. Mijn gezelschap – Kommil Foo

2. Sjaggerijnige wijven – Rob van de Meeberg

3. Als de nacht valt – Nathalie Baartman

4. Lente – Kirsten van Teijn

5. Vogelverhaal – Rob Chrispijn

6. Cirkels – Rob Chrispijn

7. DPA – Herman Finkers

8. ‘k Vind alles mooi vandaag – Herman Finkers

9. Dorrestijns Rondeel – Stef Bos

10. De lelijkheid – Sanne Walis de Vries & Paul Groot

11. De vleselijke woning – Sanne Walis de Vries & Paul Groot