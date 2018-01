Kijk hier Zesdaagse TV, met Terpstra & Van Baarle

In de tweede editie van Zesdaagse TV komen Niki Terpstra en Dylan van Baarle aan het woord. Het tweetal vormt voor het eerst een koppel op een zesdaagse, maar geldt niettemin als kanshebber voor de eindzege.

Zowel Terpstra als Van Baarle is vooral bekend als wegrenner. Met name in de klassiekers kunnen beide mannen met de allerbesten mee, Terpstra won al eens Parijs-Roubaix, maar ook het rijden op de baan gaat het duo goed af.

Daarnaast is een gesprek te zien met Wim van Dijk, de directeur van hoofdsponsor Wooning. Zesdaagse TV begint rond 17.15 uur en wordt ieder uur herhaald.