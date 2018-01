Zeven keer de Cover Of The Rolling Stone

"Ik ga zeven keer hetzelfde liedje laten horen", zijn de eerste woorden van Roland Vonk tijdens zijn vrijdagmiddagrubriek bij Middag aan de Maas.

Het zijn zeven verschillende versies van het nummer 'The Cover Of The Rolling Stone' van Dr Hook uit 1973. Dat lied is geschreven door de Amerikaanse tekstschrijver en muzikant Shel Silverstein. "Hij heeft heel veel leuke, verhalende nummers met een ironische kwinkslag geschreven", zegt Roland. "Dit nummer is een beetje een karikatuur van een rockband en hoe ze ervan dromen om op de cover van The Rolling Stone te komen".

Peter Blanker



Het is Dr Hook ook nog gelukt om op de cover van het Amerikaanse muziekblad te komen. De Nederlandse bands die het nummer gecoverd hebben dromen niet van The Rolling Stone.Nu draait het allemaal om een minuutje in De Wereld Draait Door. En daar gaat het om in de versie van de Zilversteen Band (naar Shel Silverstein) waarin onder andere Peter Blanker te horen is.

Hennie Huisman

Al veel langer geleden neemt Hennie Huisman een cover op. In 1981 zingt hij 'Ik wil op de voorkant van de Hitkrant staan'. Een band met de naam Gompy Dompy Band neemt in 1983 een cover op en zij willen 'In de Story Weekend of Privé'. Voor zover bekend is het zowel Hennie Huisman als de Gompy Dompy Band niet gelukt om de cover van een blad te halen.

Bertus Staigerpaip



In 1988 doet ook de Brabantse band Bertus Staigerpaip een duit in het zakje. Geen muziekblad of roddelblad is het doel, maar 'De veurplaat van d'n Donald Duck'.

luister hierboven naar het origineel van de covers van The Cover Of The Rolling Stone