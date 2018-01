Deel dit artikel:











Aanhouding bij verzegelde pand The Hustler in Dordrecht Café The Hustler

De politie heeft vrijdag in de buurt van café The Hustler aan de Voorstraat in Dordrecht een man aangehouden. De man had mogelijk ingebroken in het café. Het café was afgelopen zomer gesloten door de burgemeester en was nog verzegeld.

Agenten namen een kijkje bij het pand van The Hustler toen er een melding was gedaan dat er iemand binnen was. Ook de politiehelikopter zocht mee. Binnen trof de politie niemand aan. Omstanders wezen een man aan die net binnen zou zijn geweest. Volgens de politie heeft de man het zegel verbroken. Café The Hustler werd afgelopen zomer voor zes maanden gesloten op last van de burgemeester na de vondst van harddrugs. Het café was volgens een woordvoerder van de politie nog steeds verzegeld, terwijl de sluiting gold tot 1 januari. Wie de aangehouden man is en wat hij mogelijk in het afgesloten café deed, is niet bekend.