'Daklozen onterecht geweigerd bij Rotterdamse opvang'

De nachtopvang voor daklozen in Rotterdam weigert mensen, omdat ze geen regiobinding hebben met Rotterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. En dat is niet de afspraak, zegt GroenLinks.

Trimbos stuurde eind vorig jaar zes mystery guests naar de opvang in Rotterdam. Bij geen van de zes bezoeken kreeg de mystery guest toegang tot de nachtopvang. In alle gevallen was de reden daarvoor het ontbreken van regiobinding.

"Wij hebben met elkaar afgesproken dat in Rotterdam niemand op straat hoeft te slapen, en dat mensen zonder regiobinding tijdelijk worden opgevangen tot zij bemiddeld kunnen worden richting opvang in hun eigen stad of regio", zegt Judith Bokhove van GroenLinks.

Bokhove wil van wethouder De Langen weten waarom Rotterdam zo streng omgaat met regiobinding, terwijl volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning daklozen altijd moeten worden opgevangen.

Tijdelijk opvangen

"De meeste gemeenten hebben daarom als beleid dat daklozen zonder regiobinding tijdelijk worden opvangen, totdat er opvang in de eigen regio is. Ook in Rotterdam is het op papier zo geregeld", zegt Bokhove. Ook wil ze weten hoeveel mensen er in 2017 zijn geweigerd bij de nachtopvang.

In heel Nederland werd de helft van de mysterie guests toegelaten tot de opvang, de andere helft werd de toegang geweigerd.