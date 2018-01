Honderden mensen in de kou door stadsverwarminglek in Rotterdam

Deel dit artikel:











Hunderden mensen in de kou door stadsverwarminglek in Rotterdam Meent in Rotterdam.

Op de Meent in het centrum van Rotterdam is vrijdag een lek in de stadsverwarming ontstaan. Een kleine tweehonderd huizen hebben urenlang in de kou gezeten. Het lek is inmiddels gerepareerd.

Volgens een woordvoerder van Eneco zat er een scheur in de leiding onder de Meent, tussen de Botersloot en de Binnenrotte. De weg werd daarom afgesloten. Over de oorzaak van de scheur in de leiding is nog niets bekend. "Dat kan bijvoorbeeld door het verkeer komen of verzakking", zegt de woordvoerder. Nadat het lek was ontdekt heeft een graafmachine een gat gegraven. Volgens mensen uit de omgeving kwam er daarna rook uit de grond. Inmiddels zijn alle klanten van de stadverwarming weer aangesloten.