Nu al klachten over nieuwe aanbieder Vervoer op Maat

Taxibusjes die niet of veel te laat komen opdagen, ellenlange wachttijden aan de telefoon, verbindingen die worden verbroken, afspraken die niet goed worden geregistreerd. Sinds het vervoer van mindervaliden in Rotterdam is overgenomen door de nieuwe vervoerder Trevvel regent het klachten. "Mijn moeder van 88 is met haar rollator door de storm naar de metro gelopen."

Voetje voor voetje schuifelde de Rotterdamse Jo Dubber woensdag door de storm. Omdat ze niemand te pakken kreeg bij Trevvel om een taxibusje te bestellen zat er niks anders op, vertelt ze vrijdag.

"Ik was bij het IJsselland Ziekenhuis, maar ik kwam er helemaal niet doorheen bij Trevvel. Ik kreeg alleen een bandje. Ik ben toen maar met mijn rollator naar de metro gelopen, want er stond nog een hele rij mensen te wachten op Trevvel."

Ineke Hakemulder was na het verhaal van haar moeder zo boos dat ze het op Facebook zette. Honderden reacties van mensen die de problemen herkennen, volgden.

RMC



Vervoer op Maat in Rotterdam is sinds 1 januari in handen van Trevvel. Het vervoer van mindervaliden werd 23 jaar lang uitgevoerd door de Rotterdamse Mobiliteitcentrale (RMC), maar die partij raakte de opdracht afgelopen zomer kwijt na een aanbesteding.

De gemeente gaf de klus aan Trevvel, een samenwerking tussen ZCN Totaalvervoer en Willemsen de Koning. Dat bedrijf zou namelijk meer vrijwilligers uit de wijk bij het werk betrekken.

Overspoeld



RTV Rijnmond is afgelopen dagen overspoeld door klachten over de nieuwe vervoerder. "RMC was ook niet zaligmakend, maar dit is wel heel erg", steekt John Roelofs van wal. Hij begeleidt als vrijwilliger ouderen uit Ommoord en heeft geen goed woord over voor Trevvel.

"Een dame die ik begeleid, moest naar de crematie van haar zwager. Het crematorium is maar vijf minuten verderop, maar ze is afhankelijk van Vervoer op Maat. Na lang wachten aan de telefoon had ik een prioriteitenrit voor haar gereserveerd, maar geen Trevvel op de afgesproken tijd."

Roelofs belde kwaad met de centrale die in het systeem niet kon terugvinden dat de rit als prioriteit aangemerkt stond. "Tien minuten later stond er wel aan taxi, maar mevrouw was tien minuten te laat op de crematie."

Twee uur in de storm



Een ander gedupeerde is Joyce Bakker. De 40-jarige Rotterdamse heeft chronische bekkeninstabiliteit en kan niet lang lopen. Omdat ze zware medicijnen slikt, mag ze ook niet autorijden. Ze maakt daarom zo'n vier keer per week gebruik van Vervoer op Maat.

Deze week moest ze voor het eerst mee met Trevvel. Die zou haar en haar 5-jarige zoontje ophalen bij de Speelfabriek. De chauffeur kwam alleen niet opdagen. Na vijf telefoontjes, oeverloos lang wachten en twee uur later stuurde Trevvel een taxi van RTC.

"Daar zat ik dan. De Speelfabriek ging sluiten dus ik heb nog een half uur op straat gestaan in de storm. Ik moest twee morfinepillen nemen om de pijn te onderdrukken. Ik snap dat er opstartproblemen zijn, maar dit is niet normaal."

Extra wrang is volgens Bakker dat in de formulieren die ze van Trevvel heeft gekregen, staat dat de vervoerder altijd eerder komt en nooit later.

Opstartproblemen



Trevvel geeft toe dat er problemen zijn, maar wil niet spreken van een puinhoop. Woordvoerder Martijn van Leeuwen spreekt van opstartproblemen.

"We vinden het heel vervelend dat het nu zo gaat. Het is een heel grote vervoersopdracht. Ik wil het niet goedpraten, maar we hebben te maken met nieuwe mensen en nieuwe systemen die nog moeten worden ingeregeld."

Trevvel belooft gedupeerde klanten tegemoet te komen. Hoe dat gaat gebeuren, is volgens Van Leeuwen nog onduidelijk. "We doen onze stinkende best om stipt te zijn en trekken ons het lot van deze mensen aan. Maar laten we het probleem niet groter maken dan het is."

Gedupeerden vinden dat het argument van opstartproblemen niet opgaat. "Ze hebben de opdracht in april gekregen. Hoeveel tijd heb je nodig?", vraagt Ineke Hakemulder zich af. "Dit is een kwetsbare groep in de samenleving. Die moeten op vervoer kunnen vertrouwen."

Forse opgave



Volgens zorgwethouder Sven de Langen is de gemeente op hoogte van de klachten over de bereikbaarheid en lange wachttijden. Volgens hem wordt met man en macht gewerkt aan de problemen. "Maar de opgave is fors en complex", zegt hij.

"We wisten vooraf dat er zaken mis konden gaan en hebben samen met Trevvel alles gedaan wat in ons vermogen lag om vangnetten te organiseren. Desondanks zijn zaken in de eerste week niet goed genoeg gegaan."

Volgens De Langen is er verbetering zichtbaar. "Zaak is nu voor Trevvel om deze stijgende lijn structureel door te trekken, zodat alle cliënten naar tevredenheid vervoerd worden."