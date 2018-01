Rijnmond Staat Stil: Teo Veerman en de Polen

De 69-jarige Teo Veerman uit Hellevoetsluis is een gepensioneerd vrachtwagenchauffeur en oud-werknemer bij ECT. Met een bijzondere belangstelling: Polen. Het land, de vrouwen, de cultuur en vooral ook de geschiedenis.

Over ruim een week, op zaterdag 13 januari, wordt in History Land in Hellevoetsluis een tentoonstelling geopend over een Poolse gevangene die Auschwitz overleefde. Teo Veerman is mede-organisator. De expositie bestaat uit grote panelen met tekeningen van Marian Kolodziej, die op latere leeftijd zeer gedetailleerd de gruwelen van het kamp heeft verbeeld.

Veerman was ook de man achter een monumentje in zijn gemeente voor twee jonge Polen die op 30 mei 2014 werden doodgereden op de Haringvlietweg. Veerman: "Het kwam spontaan in mij op. Ik heb contact gezocht met de familie van het meisje Sylwia dat is omgekomen en die zijn hier ook een keer geweest. We hebben de route gelopen van haar woning in Hellevoetsluis naar deze plek des onheils. Heel indrukwekkend."

Kaarsje

Het monumentje staat er nog steeds. Polen uit de omgeving leggen er regelmatig bloemen neer, of plaatsen een kaarsje. "Het is goed dat het er na al die jaren nog staat. Het is toch een waarschuwing aan het verkeer, dat het mis kan gaan."

Teo Veerman heeft dus een grote betrokkenheid bij de "Poolse Zaak". Het begon allemaal met een Poolse vriendin en het mondde uit in een soort ambassadeurschap voor Polen in Nederland.

"De echte ambassadeur in Den Haag heeft mij de hoogste Poolse onderscheiding gegeven. Dat was een grote verrassing. Ik doe er nog steeds alles aan om het land te promoten. Tegen het beeld van een grauw land achter het IJzeren Gordijn Het is een prachtig vakantieland. Waarom een stedentripje naar Praag? Echt, Krakow heeft meer te bieden."