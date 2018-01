Pakketbezorger van bestelbus beroofd

Een pakketbezorger is donderdag op de Dadeltuin in IJsselmonde van zijn bestelbus beroofd door twee gemaskerde mannen. Kort daarna werd de bus teruggevonden op de Benedenrijweg.

De 38-jarige pakketbezorger uit Ede werd met een mes bedreigd en moest zijn autosleutels afstaan. Hij had net zijn bus geparkeerd om een pakket af te leveren toen om 14:15 uur twee gemaskerde mannen op hem afliepen.

De overvallers reden weg in de richting van de Groene Tuin. Het slachtoffer van de overval raakte niet gewond.

De agenten die op de melding afkwamen zijn direct een onderzoek gestart en vonden de bus op de Benedenrijweg. Er is nog niet bekend of er iets uit de bestelbus is buitgemaakt.