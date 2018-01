Een vak apart: duiken naar verloren voorwerpen

Niet iedereen zit dagelijks aan een bureau, of verdient geld vanachter een computer. RTV Rijnmond zoekt mensen op met bijzondere beroepen.

De 36-jarige Martin Hees uit Spijkenisse liep als kind al rond met zijn metaaldetector. Toen zijn zoontje een aantal jaar geleden een verloren hanger terugvond, kwam Martin op het idee met zijn metaaldetector te combineren met zijn hobby duiken. Nu zoekt hij naar verloren sieraden. "Door mijn spierziekte ben ik veel afhankelijk van andere mensen", zegt Martin. "Ik wil wat terugdoen."

Inmiddels is Martin met een club van 25 vrijwilligers actief. Ze speuren stranden, bossen en akkers af naar verloren of verborgen metalen voorwerpen, zelfs in het water. Dit keer waren ze in Hellevoetsluis op zoek naar een gouden ring.

Wat begon als af en toe een kennis helpen met de metaaldetector, is uitgegroeid tot dagelijkse tranen van geluk. "Inmiddels zijn er zoveel aanvragen dat we vrijwilligers door het hele land hebben. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland. Deze vrijwilligers helpen mensen weer te herenigen met verloren items over heel de wereld", zegt Martin. "Ook wildvreemden vliegen van emotie om je nek."

Martin en zijn vrijwilligers rekenen geen kosten, alleen een kilometervergoeding. "De emoties van mensen geven zo'n voldoening, dat is niet te beschrijven."