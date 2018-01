25 jaar geleden: Erik Hulzebosch wint 'de Hel van Maasland'

Windkracht 7, zeker tien centimeter water op het ijs en overal grote scheuren. Het NK Marathon op natuurijs wordt 25 jaar later nog steeds de 'hel van Maasland' genoemd. Winnaar Erik Hulzebosch noemt het zijn mooiste overwinning in zijn carrière. En ook zijn zwaarste.

De weersomstandigheden waren verre van ideaal op 5 januari 1993, nu precies 25 jaar geleden. In de loop van de dag begon het te dooien en in combinatie met de urenlange regen zorgde het voor een flinke laag water op het ijs.

"Er stond een harde wind", vertelt Hulzebosch. "En het was iets boven het vriespunt. Je wordt dan kleddernat, daar doe je niks tegen. Ik heb wedstrijden bij -15 en -20 gereden, maar dat is prima te doen. Maar als je zo nat bent, dan ga je gewoon voor de bijl."

Verhaal gaat onder de Youtube-player verder. Voor de app-kijkers; het verslag begint op 6:50



Volhouders

Van de 91 mannen die aan de start verschenen, haalden slechts 15 de finish. Onder de uitvallers waren topnamen zoals Piet Kleine en tweevoudig Elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem.

"Toen we veertig kilometer onderweg waren stond de helft al aan de kant", lacht Hulzebosch. "Dus ik dacht, als ik nog even doorga, ben ik alleen"

Hulzebosch haalt samen met Jan Eise Kromkamp de finish. Maar daar was weer een nieuw probleem. Waar is de finishlijn?

"Die was gewoon weggedooid", zegt Hulzebosch. "Ik had alleen het finishdoek gezien en wist 'daar moet ik onderdoor'. Maar toen we over de finish waren hadden we allebei geen idee wie er nu had gewonnen". De 22-jarige Hulzebosch bleek net iets sneller te zijn.

B

ijkomen

In een fabriekshal in Maasland, die was omgebouwd tot kleedruimte, mochten de volhouders op temperatuur komen. Hulzebosch: "Maar dat ging niet zo makkelijk. Alles aan mijn lichaam trilde".

"Na afloop had ik het zo koud, dat ik niet meer stil kon blijven zitten. Mijn zusje gaf me toen een flesje en daar stond 'stroh-rum' op. Ik wist niet wat dat was en ik dronk dat dus zo op. En dat ging toch door mijn lichaam heen. Ik had iets van ho-stop wat is dit?!"

'Nooit gedacht aan opgeven'

Nu 25 jaar later staan de beelden van de 'hel van Maasland' nog op het netvlies van Hulzebosch gegrift. "En dan denk ik nog wel eens van 'Erik, Erik, Erik, waar was je mee bezig'. Maar aan opgeven heb ik geen moment gedacht."

De omstandigheden maken het volgens Hulzebosch niet alleen een van zijn zwaarste overwinningen, maar ook één van de mooiste. "Deze wedstrijd vergeet ik nooit meer."