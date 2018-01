Verbeek schrijft historie na winst Gold Cup met Oman

De Rotterdamse trainer Pim Verbeek heeft met Oman de Golf Cup gewonnen. Het toernooi wordt gezien als het kampioenschap van het Arabisch Schiereiland.

In Koeweit versloeg Oman de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) na strafschoppen, nadat er in 120 minuten niet gescoord werd. De VAE, met de Italiaanse trainer Alberto Zaccheroni (oud-coach van onder meer AC Milan en Juventus), kreeg het hele toernooi geen doelpunt tegen.

De schlemiel van de VAE was Omar Abdulrahman. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd miste de vleugelspeler een strafschop en ook tijdens de stafschoppenserie faalde Abdulrahman. Door die misser won Oman voor de tweede keer in de geschiedenis de Golf Cup.

De 61-jarige Verbeek is ruim een jaar in dienst bij Oman. Eerder was de Rotterdammer bondscoach van onder meer Zuid-Korea en Australië.