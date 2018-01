Deel dit artikel:











Dordtenaar dood gevonden in Haagse gracht Foto: GinoPress

Een 26-jarige Dordtenaar is dood gevonden in een gracht in Den Haag. Het lichaam werd in het water gevonden door een voorbijganger.

Dat gebeurde afgelopen dinsdagochtend. De politie begon direct een onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. Vrijdag was het onderzoek afgerond en maakte de politie bekend dat het om een 26-jarige Dordtenaar gaat, meldt Omroep West . De politie onderzoekt nog hoe de man is overleden.