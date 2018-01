Deel dit artikel:











Foodvlog: Souflé-omelet

Van 1 januari tot en met 26 januari staat RTV Rijnmond geheel in het teken van Rijnmond Fit. Ilse en Phuong van Breakfast in Rotterdam vertellen je in deze periode alles over eten.

In hun tweede vlog krijgen ze Fleur Maat op bezoek van The Model Food Diary . Zij maakt een souflé-omelet volgens het recept van Jamie Oliver: