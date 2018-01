Aboutaleb weer genomineerd voor titel 'beste bestuurder'

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is voor de vierde keer op rij een van de kanshebbers voor de titel 'beste lokale bestuurder'. Hij is één van de tien genomineerden in de verkiezingen van het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur.

Aboutaleb won de titel eerder in 2014 en 2015. In 2016 werd hij tweede. Toenmalig burgemeester Brok van Dordrecht stond in 2011 en 2012 in de top 10.

Volgens de organisatie is Aboutaleb een 'constante factor' in de top 10 van de verkiezing. Hij wordt geroemd om zijn lef, oprechtheid en gedrevenheid. Ook wordt gewezen op zijn daadkrachtige optreden tijdens de Turkije-rellen in maart van vorig jaar.

Naast Aboutaleb zijn nog twee burgemeesters, vier wethouders, twee commissarissen van de koning en een dijkgraaf genomineerd. Die dijkgraaf is Hans Oosters van het Hoogheemraadschap Schieland/Krimpenerwaard.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland is genomineerd in de categorie 'bestuurder jonger dan 40 jaar'.

Ambtenaren kunnen op de site van Binnenlands Bestuur stemmen op hun favoriet. Op 18 januari wordt de winnaar bekend gemaakt.