Meisje gestoken op Schouwburgplein Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een meisje is vrijdagavond gestoken in haar hand tijdens een ruzie op het Schouwburgplein in Rotterdam. Ook is ze geschopt.

Volgens een woordvoerder van de politie kreeg het slachtoffer ruzie met andere mensen uit haar vriendengroep. Dat leidde tot de steekpartij. Hoe oud het slachtoffer is, kon de polite nog niet zeggen.