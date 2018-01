Deel dit artikel:











Leefbaar Rotterdam wil debat over 'chaos bij Vervoer op Maat'

Raadslid Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam heeft een debat in de Rotterdamse gemeenteraad aangevraagd over de 'chaos die is ontstaan bij Vervoer op Maat'.

Via twitter laat Van Elck weten dat hij de stand van zaken wil bespreken met de wethouder Sven de Langen. "Het vervoer voor ouderen moet tiptop geregeld zijn", zegt Van Elck. Sinds 1 januari is het Vervoer op Maat in handen van Trevvel. Daarvoor werd het 23 jaar lang uitgevoerd door de RMC (Rotterdamse Mobiliteitscentrale). Gebruikers klagen over taxibusjes die veel te laat komen of zelfs helemaal niet. Daarnaast zijn de wachttijden aan de telefoon erg lang. Trevvel geeft toe dat er 'opstartproblemen' zijn. Volgens wethouder De Langen wordt er met "man en macht gewerkt aan de problemen".