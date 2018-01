Rotterdamse agent die verkeersslachtoffer helpt is een hit op internet

De Rotterdamse agent Allard Marsie krijgt veel positieve aandacht op sociale media omdat hij vrijdag een verkeersslachtoffer ondersteunde. De agent zat zelf in een ongemakkelijke houding om de gewonde vrouw in een comfortabele positie te houden.

De vrouw was aangereden op de Zwart Janstraat in het Oude Noorden in Rotterdam. De agent bleef haar ondersteunen totdat de ambulance er was. Volgens een omstander duurde dat ongeveer twintig minuten.

Op social media is iedereen vol lof over de actie van de agent. Zelfs Pieter van Vollenhoven sprak zijn bewondering uit.



Ook de collega's van de Rotterdamse agent zijn te spreken over de actie.

"Op collega Allard kun je altijd rekenen, een steun en toeverlaat", schrijft agente Gerrianne Jacobs op Twitter. "Veel waardering voor collega Allard die minuten lang gewonde vrouw ondersteunt in Rotterdam. Held van de dag", schrijft Wim Hoonhout.

Het is nog niet bekend wat de agent van al de aandacht vindt.