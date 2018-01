Deel dit artikel:











Gewonde na schietpartij Nieuwe Binnenweg Rotterdam Foto: Koen Freijssen

Op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is zaterdagochtend een man neergeschoten. Dat gebeurde op de kruising met de Heemraadssingel. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De man was volgens de politie nog aanspreekbaar. De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. De politie doet onderzoek. De Nieuwe Binnenweg is voorlopig tussen de Korenaarstraat en de Schonenbergerweg afgesloten.