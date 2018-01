Presentatie Roompot en Belgische slaapwandelaars in 6-daagse TV

We zijn toe aan aflevering drie van 6-daagse TV op RTV Rijnmond. In de uitzending van zaterdag, die vanaf 16.30 uur is te zien op onze website, onder meer aandacht voor de ploegenpresentatie van Team Roompot.

In de reportage komen onder meer Roompot-ploegleiders Erik Breukink en Michael Boogerd aan het woord. Boogerd keert dit seizoen terug in het peloton na een dopingschorsing. Het tweetal vertelt onder meer over de plannen voor het komende jaar.

Ook is er aandacht voor de Belgische leiders Kenny de Ketele en Moreno de Pauw. Zij spreken over hun voorliefde voor gamen én over een wat minder gebruikelijke bezigheid: slaapwandelen...

De Wooning Zesdaagse is een van de eerste grote Nederlandse sportevenementen van het jaar. De beste baanrenners ter wereld komen tijdens de Zesdaagse samen in Rotterdam Ahoy.

Vanaf 16.30 uur is de uitzending van zaterdag dus te bekijken op www.rijnmond.nl. Ook de komende dagen hoef je van de Zesdaagse niets te missen. Elke dag is er 6-daagse TV en op dinsdag 9 januari is de ontknoping live te volgen. Van 19.30 uur tot 23.30 uur zie je alle koersen tijdens de slotavond live. Ook de radio-uitzending op zondag 7 januari staat geheel in het teken van de Wooning Zesdaagse.