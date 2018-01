Deel dit artikel:











Vuurwapens gevonden bij inval in café vol motorclubleden in Rotterdam-Beverwaard Foto: Media TV Foto: Media TV

De politie heeft vuurwapens en drugs gevonden bij een inval in een café aan de Oude Watering in Rotterdam-Beverwaard. In de kroeg was een bijeenkomst van de motorclub Kings Syndicate aan de gang. Er waren zo'n 50 motorclubleden aanwezig. Zeven leden van de motorclub zijn aangehouden. De politie was getipt over de bijeenkomst en dat er mogelijk vuurwapens aanwezig waren.

De politie heeft vier vuurwapens, een stroomstootwapen en messen in beslag genomen. Ook vond de politie 'gebruikershoeveelheden' drugs. Het Openbaar Ministerie en de politie onderzoeken de zaak. Een bekend lid van Kings Syndicate is Bas ter Hennepe . Hij leidde tot 2016 de Rotterdamse chapter van de motorclub No Surrender. Het clubhuis van het chapter was gevestigd in Vlaardingen. Er ontstond volgens de NOS grote onrust binnen No Surrender na geruchten dat de Rotterdamse afdeling zich wilde afsplitsen van No Surrender. Ter Hennepe werd door de politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Ter Hennepe is veroordeeld voor wapenbezit. Hij was vrijdagavond ook aanwezig in het café in Beverwaard.