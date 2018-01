Waar komen uitdrukkingen als 'een blauwe maandag', 'een blauwtje lopen' en dergelijken vandaan?

John Schram belde ons en stelde een hele rij vragen:

ik ben, als liefhebber van onzen taal, nieuwsgierig naar de achtergrond van de volgende uitdrukkingen:

1) Een blauwtje lopen

Een blauwtje is hier een verkorting van 'een blauwe scheen'. Wie een blauwtje loopt, heeft dus in figuurlijk opzicht zijn scheen gestoten en heeft daardoor dus een pijnlijke blauwe plek op zijn been. Deze uitdrukking is al zeker zo'n vier eeuwen oud.

2) Een blauwe maandag

Antwoord: Blauw had vroeger ook de figuurlijke betekenis 'onbetekenend, nietig, van weinig waarde'. Een blauwe maandag betekende dus oorspronkelijk vermoedelijk 'een maandag van geen betekenis'.

3) Een ijzeren Hein

Antwoord: Zou uit het leger kunnen komen. Oorsprong staat niet vast. De een heeft het over een sterke man en de andere over een standvastige man.

4) Kouwe kak

Antwoord: In de tijd dat rijke mensen hun behoefte deden op een kakstoel waren er ook mensen die deden alsof ze rijk waren. Ze zeiden dat ze een kakstoel hadden maar deden het gewoon buiten in de kou.

5) Zo gek als een deur

Antwoord: Het woord deur in deze uitdrukking is een oud woord voor 'nar, zot'

6) Ladderzat zijn

Antwoord: Als in de 19de eeuw binnen een studentenvereniging een medestudent te zat was om naar huis te lopen werd hij op een ladder gebonden en naar huis gedragen.