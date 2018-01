Okkie, wat weet jij van de samenwerking tussen Jimi Hendrix en Curtis Knight?

Renato Miguel vroeg via Facebook:

Ik heb zojuist een dubbelalbum (LP) van Hendrix met Curtis Knight. Okkie, wat weet jij van die samenwerking?

Antwoord Okkie:

De connectie van Jimi Hendrix alias James Marshall en Curtis Knight, echte naam Mont Curtis McNear.

In 1965 nam Curtis materiaal op met Jimi als gistarist. Dat deed hij voor producer en manager Ed Chalpin. Deze man contracteerde zowel Curtis als Jimi.

Jimi vertrok een jaar later naar Engeland en ‘vergat’ deze zakelijke overeenkomst voor het gemak. Jimi werd beroemd en Curtis en manager Ed brachten veel platen uit met Jimi. Dit resulteerde in rechtszaken over en weer. In 2003 wonnen de erven Hendrix en zijn nu zelfs bezig met het uitbrengen van materiaal van Curtis en Jimi samen.

Curtis heeft twee biografieen geschreven over Jimi.

In 1992 verhuisde de beste man naar Nederland, waar hij in 1999 overleed.

bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Knight

