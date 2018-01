Knap gelijkspel Excelsior, FC Dordrecht wint

Excelsior heeft in de eerste oefenwedstrijd van 2018 met 2-2 gelijkgespeeld tegen TSG 1899 Hoffenheim. Tegen de nummer zeven van de Duitse Bundesliga maakte spits Mike van Duinen beide doelpunten voor de Rotterdammers.

In de eerste helft scoorde Van Duinen na een knappe actie in de counter en in de tweede helft rondde hij een voorzet van Ali Messaoud keurig af. Doelman Ogmunder Kristinsson stopte in de tweede helft een strafschop van Hoffenheim.

FC Dordrecht oefende zaterdagmiddag tegen hoofdklasser Noordwijk en won nipt met 4-3. De ruststand was 3-3. Denis Mahmudov, Jafar Arias en Mailson Lima Duarte Lopes waren voor de pauze de doelpuntenmakers. Mahmudov maakte vijf minuten voor tijd de winnende treffer.

Voor FC Dordrecht is het al het tweede oefenduel van 2018. Donderdag werd VV Jonathan met 6-1 verslagen.