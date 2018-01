Twee treffers Van Duinen zorgen voor remise Excelsior

Excelsior heeft in de eerste oefenwedstrijd van 2018 met 2-2 gelijkgespeeld tegen TSG 1899 Hoffenheim. Tegen de nummer zeven van de Duitse Bundesliga maakte spits Mike van Duinen beide doelpunten voor de Rotterdammers.

In de eerste helft scoorde Van Duinen na een knappe actie in de counter en in de tweede helft rondde hij een voorzet van Ali Messaoud keurig af. Doelman Ogmunder Kristinsson stopte in de tweede helft een strafschop van Hoffenheim.

FC Dordrecht oefent zaterdagmiddag tegen hoofdklasser Noordwijk. De ruststand is 3-3. Denis Mahmudov, Jafar Arias en Mailson Lima Duarte Lopes zijn de doelpuntenmakers.

Bij Telstar - Sparta is er voor rust nog niet gescoord. Opvallend is wel dat de door Sparta begeerde spits, Michiel Kramer van Feyenoord, op de tribune zit.