Rotterdamse neemt deel aan NK Ice Carving

De Rotterdamse kunstenares Ludo Roders neemt deel aan het NK Ice carving op de Boulevard in Scheveningen. Ze vormt een team met Anique Kuizinga uit Groningen. In totaal doen 20 duo's mee aan de open Nederlandse Kampioenschappen.

Met kettingzagen, elektrische slijpers, beitels, zaagjes en borstels is Ludo in de weer om binnen een dag een ijssculptuur te produceren. Om 9 uur 's ochtends zijn de teams aan de slag gegaan met grote blokken ijs.

Met een kettingzaag wordt een ruwe versie uit de blokken gezaagd. Daarna begint het precieze werk met beitel en slijper.

Het duo Roders/Kuizinga maakt een ontwerp van allemaal gestapelde ogen. "We willen plezier hebben en iets moois creëren."

Ludo Roders heeft schilderkunst gestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en is per toeval in de wereld van de zand-, sneeuw- en ijssculpturen terecht gekomen.

"Ik ben een hele andere kant op gegaan. Ik heb ooit op Scheveningen een beeld van zand gemaakt en daarna is het van hobby mijn werk geworden. 's Zomers maak ik zandsculpturen en 's winters sneeuw- en ijssculpturen."

De beelden van Roders zijn niet blijvend, ze smelten of waaien weg. "Een mooie foto is het enige dat ik overhoud."

Deelname aan het NK Ice carving is aanpoten geblazen. Binnen 7 uur moet het beeld gereed zijn. "We hebben het al vaker gedaan en rustig doorwerken gaat meestal het snelste.

Winnen is leuk maar niet het allerbelangrijkste voor Ludo Roders. "We proberen te winnen met een beeld dat we zelf heel mooi vinden."

Een jury beoordeelt wie van de 20 deelnemers het mooiste ijssculptuur heeft gemaakt op het NK Ice carving. Originaliteit, techniek en manier van ijs bewerken zijn daarbij belangrijke criteria.