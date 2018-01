Sparta verliest met Kramer op tribune van Telstar

Sparta heeft zaterdag met 1-0 van Telstar verloren. Melvin Platje maakte in Velsen het enige doelpunt. Aandachtig toeschouwer bij het oefenduel was spits Michiel Kramer van Feyenoord. Hij mag weg bij de landskampioen en de nieuwe coach van Sparta, Dick Advocaat, wil hem graag aan de selectie toevoegen. Beide partijen hebben zelfs al gesprekken gevoerd.

In het oefenduel kende de thuisploeg een vliegende start met een aantal goede kansen, onder andere voor Melvin Platje en Andrija Novakovich, maar de aanvallers van Telstar troffen geen doel. Sparta had moeite om grip te krijgen op het team uit Velsen-Zuid. Pas na een half uur zag Advocaat de eerste echte goede kans voor zijn nieuwe ploeg. Ragnar Ache schoot op Telstar-doelman Rody de Boer. Na deze kans bleef Sparta moeite hebben met de ploeg van voormalig Sparta-coach Mike Snoei.

In de tweede was de Rotterdamse eredivisionist in elk geval dreigender voor het doel. De ingevallen Robert Mühren was meerdere keren gevaarlijk. Na een uur speeltijd zag hij zijn goal afgekeurd worden vanwege buitenspel. Even later was het aan de andere kant wel raak. Leonard Nienhuis, die de tweede helft keepte, zag er niet goed uit op het ogenschijnlijk houdbare schot van Melvin Platje (1-0).

Sparta moest zich herpakken na dit tegendoelpunt van Telstar, dat uitkomt in de Jupiler League. De Rotterdammers kregen kansen via wederom Mühren, Loris Brogno, Paco van Moorsel en Thomas Verhaar. Zij scoorden echter niet.

De ploeg van Advocaat leek vooral defensief kwetsbaar. Aanvallend kon Sparta aanzienlijk meer brengen. Sparta gaat nu op trainingskamp naar Marbella. Zondag vertrekt de selectie naar Zuid-Spanje.