Advocaat: 'In elke linie proberen er wat bij te krijgen'

Dick Advocaat wil na de oefenwedstrijd tegen eerstedivisionist Telstar (1-0) nog geen conclusies trekken. De nieuwe trainer van Sparta zegt wel dat de ploeg versterkingen nodig heeft: "We moeten proberen om in iedere linie een speler erbij te halen", zei hij tegen RTV Rijnmond.

"Het belangrijkste is dat we alle spelers in een wedstrijd hebben kunnen zien. Op de training is het moeilijker om een goed beeld te krijgen. Ik vind dat sommige spelers het goed hebben gedaan, een aantal wat minder." Zo was Advocaat te spreken over Nicholas Marfelt en Jeffrey Chabot.

'Met Kramer gesproken'

Michiel Kramer was aandachtig toeschouwer bij het oefenduel tussen Telstar en Sparta. Advocaat kon nog niet vertellen of de spits van Feyenoord naar Het Kasteel komt. "We hebben met hem gesproken. Hoe ver de gesprekken met Kramer zijn, daar bemoei ik me niet mee", aldus de Hagenaar. Advocaat zegt niet welke namen hij nog meer graag naar Sparta wil halen: "Het is afhankelijk wat allemaal wil komen. We weten wat we willen."