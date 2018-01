Boogerd over terugkeer: 'Heb een grote rugzak met veel bagage'

Michael Boogerd is na twee jaar weer terug in het peloton. De oud-wielrenner mag bij de formatie van Roompot-Nederlandse Loterij zijn rentree maken als ploegleider. Hij was vrijdagavond, tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, aanwezig bij de ploegpresentatie in Ahoy.

"Ik sta hier met dezelfde gevoelens als in 2015", zegt Boogerd tegen RTV Rijnmond. "Het zal weer een klein beetje wennen zijn voor mij, na twee jaar afwezigheid. Ik heb er veel zin in om het seizoen goed aan te vatten. Maar ik heb ook positieve spanning." Boogerd zegt dat hij, ondanks zijn schorsing, het druk heeft gehad. "De tijd is snel voorbij gegaan."

'Was het wel een beetje beu'

Boogerd hoopt de jongens onder zijn leiding het een en ander bij te brengen: "Ik heb een grote rugzak met veel bagage. Daarin zitten mooie dingen. Ook slechte dingen, maar die kun je meenemen in het begeleiden van een renner."

Ondanks de schorsing van twee jaar was er vanuit Roompot-Nederlandse Loterij en het management geen twijfel om met Boogerd als ploegleider door te gaan. De Haagse ex-wielrenner heeft wel even getwijfeld: "Ik was het allemaal wel een beetje beu. Zeker wat er allemaal rond mijn persoon is gebeurd. Op een gegeven moment moet je sterk in je schoenen staan om terug te krabbelen." Zijn passie voor wielrennen trok Boogerd over de streep om toch door te gaan. "Ik heb maar een jaartje hier gewerkt. De ploeg is een kindje voor me."

Grote ronde voor de wielerploeg?

Het is nog onzeker of Roompot-Nederlandse Loterij in 2018 aan een grote ronde zal meedoen. Dat zal moeilijk worden, maar de formatie is strijdbaar. "Het mooiste wat er bestaat is om met een puur Nederlandse ploeg in de Tour de France te starten", glundert Boogerd. "Waarom zou het niet bij ons kunnen beginnen?"