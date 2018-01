Doelpunt en rood voor De Roon tegen Strootman; bekerzege Kongolo

Marten de Roon heeft zaterdag met Atalanta Bergamo in de Serie A een belangrijke zege geboekt in de uitwedstrijd tegen AS Roma. De middenvelder uit Zwijndrecht zegevierde met zijn ploeg met 2-1. Tijdens deze wedstrijd drukte De Roon zijn stempel door het tweede doelpunt van Atalanta te maken, maar nog voor de rust had hij al zijn tweede gele kaart te pakken.

De Roon was niet de enige oud-Spartanen die binnen de lijnen verscheen. Kevin Strootman kwam namens AS Roma in actie. Hij speelde 75 minuten voor de Romeinen.

Na twintig duels staat Atalanta in de Italiaanse competitie op de zevende plaats met dertig punten. AS Roma is na negentien wedstrijden vijfde met 39 punten.

Engeland

Terence Kongolo maakte zaterdag in de derde ronde van de FA Cup zijn debuut voor Huddersfield Town. De voormalige linksback van Feyenoord deed negentig minuten mee in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Bolton Wanderers. Hij kwam deze week op huurbasis over van de Franse ploeg AS Monaco, waar Kongolo kon rekenen op weinig speeltijd.

Voor Nathan Aké en Bournemouth verliep de confrontatie in het Engelse bekertoernooi minder voorspoedig. De ploeg uit de Premier League kwam tegen Wigan Athletic, uitkomend op het derde niveau, niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Aké, oud-jeugdspeler van Feyenoord, speelde heel de wedstrijd. Bournemouth en Wigan Athletic moeten nu een replay afwerken.

Net als De Roon pakte Leroy Fer, speler van Swansea City, ook een rode kaart in het doelpuntloze gelijkspel (0-0) tussen Wolverhampton, dat in de Championship speelt. Na 67 minuten kon Fer gaan douchen. Bij Swansea City bleef Erwin Mulder, voormalig keeper van Feyenoord en Excelsior, heel de wedstrijd op de bank. Ook Swansea City en Wolverhampton mogen op herhaling.

Stoke City kende een bekerblamage in de FA Cup. De ploeg van de geblesseerde Bruno Martins Indi, oud-verdediger van Feyenoord, ging met 2-1 onderuit bij Coventry, een ploeg uit de League Two. Na deze nederlaag werd Mark Hughes als manager van Stoke City ontslagen.