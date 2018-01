Deel dit artikel:











Korfbal: eerste puntenverlies voor PKC korfbal

De korfballers van PKC/SWKGroep hebben zaterdagavond in Friesland voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de Korfbal League niet gewonnen. Het Papendrechtse team speelde in Gorredijk met 26-26 gelijk tegen LDODK. Ondanks dit gelijkspel blijft de formatie van coach Detlef Elewaut koploper.

Beide ploegen gingen rusten met een 15-15 stand. In de tweede helft wist LDODK een gat van drie punten te slaan (23-20), maar PKC maakte die voorsprong uiteindelijk ongedaan. Danny den Dunnen werd bij de Papendrechters topschutter met zeven treffers. Na acht wedstrijden heeft koploper PKC vijftien punten. Nipte nederlaag voor KCC

In Capelle aan den IJssel verloor KCC/SO natural in eigen huis met één punt verschil van DOS '46 (27-28). Deze nederlaag zal zuur smaken bij de ploeg van trainer Richard van Vloten, want de Capelse ploeg ging zelfs met een 17-12 voorsprong rusten. Gertjan Meerkerk was met twaalf treffers de meest trefzekere speler van de thuisploeg. Eliza Roest van KCC raakte tijdens de wedstrijd geblesseerd. De korfballers uit Capelle aan den IJssel vinden in de Korfbal League zichzelf terug op de achtste plek met vier punten uit acht duels.