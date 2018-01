Deel dit artikel:











Slachtoffer schietpartij is 32-jarige Bulgaar Foto: Koen Freijssen

Er is meer bekend over de schietpartij die zaterdagochtend vroeg plaatsvond in Rotterdam. Een 32-jarige man uit Bulgarije werd rond 07:50 uur op de Nieuwe Binnenweg meerdere malen beschoten.

Dat gebeurde nadat het slachtoffer met een vriend en vriendin in een naburig cafe was geweest. Volgens de politie zou de Bulgaar op straat ruzie hebben gekregen ter hoogte van de Lage Erfbrug. Een paar honderd meter verder werd hij op de Nieuwe Binnenweg beschoten. De man werd meerdere keren geraakt door kogels. Hij is naar een ziekenhuis gebracht, maar niet levensgevaarlijk gewond.