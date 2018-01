Deel dit artikel:











Automobilist te water in Ridderkerk Foto: AS Media

In Ridderkerk is zaterdagavond laat een automobilist het water ingereden. De bestuurder raakte rond 23:50 uur door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde met zijn auto in een sloot aan de Nikkelstraat.

Volgens de brandweer wilde de man eerst niet uit de wagen komen. Pas na aandringen van brandweermensen lukte het om het slachtoffer uit de wagen te praten. Hij is nagekeken door een traumateam. Daarna is hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf.