Leefbaar Rotterdam: debat over veiligheid flat Söderblomplaats Rotterdam

Benvenido van Schaijk van Leefbaar Rotterdam wil van burgemeester Aboutaleb en wethouders Eerdmans en Simons duidelijkheid over de veiligheid van een flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord. Benvenido van Schaijk schrijft op Twitter dat woonveiligheid wat hem betreft iets verder gaat dan aleen die in de flat aan de Söderblomplaats. Dat is voor hem reden voor een debat.

Brand



De bewoners van de Söderblomplaats werden in oktober van vorig jaar opgeschrikt door een brand . De ruim 150 woningen in het flatgebouw werden ontruimd. Een 62-jarige man heeft incident niet overleefd.

De bewoners van de appartementen zijn boos op verhuurder Woonbron. De woningcoöperatie wilde de aanschaf van rookmelders in het complex niet volledig vergoeden. Om de veiligheid van bewoners te garanderen, betaalde de brandweer de helft van de kosten uit eigen middelen.

Bewoner Maarten Plag is woedend: "Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelt hij met een brok in zijn keel. "Het gaat hier wel om mensenlevens. We betalen een fors bedrag per maand. Met alles wat hier onlangs is gebeurd, zou Woonbron geen enkel risico moeten nemen.We zijn het kennelijk niet waard."





Bouwbesluit

De aanwezigheid van rookmelders in de flat aan de Söderblomplaats is wettelijk niet verplicht. Het gebouw voldoet aan de minimum eisen van het Bouwbesluit . Na de brand in oktober onderhandelde de brandweer met Woonbron over het ophangen van rookmelders. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de brandweer zelf aan de rookmelders mee betaalde.

Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, noemde dat eerder al 'maatschappelijk niet te verkopen'.

Te duur



Een mede-bewoonster is ook teleurgesteld in Woonbron. "Het is sociale woningbouw. Er leven hier eenoudergezinnen, mensen met een bijstandsuitkering en statushouders. Voor veel mensen is de aanschaf van een rookmelder duur. Ook al gaat het om een paar tientjes."

Plag voelt zich door het tekort aan rookmelders niet meer veilig in het flatgebouw. "Brandveiligheid is voor Woonbron kennelijk niet belangrijk", vervolgt hij. "Het zou me niets verbazen als er nog veel meer mis is in het gebouw. Als ik de financiële middelen had, was ik hier al lang weggeweest."

Woonbron bevestigt in een reactie dat de rookmelders deels door de brandweer zijn gefinancierd. "Maar we gaan verder niet op de zaak in", zegt een woordvoerder van de woningcoöperatie.