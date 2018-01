Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in Bergschenhoek Bergschenhoek. Foto: MediaTV

Een bewoner van een flatwoning in Bergschenhoek is zaterdagavond gewond geraakt bij een brand in zijn woning.

Andere mensen in de flat aan het Sybold van Ravesteynpad hoorden rond 23:30 uur het rookalarm afgaan en waarschuwden de brandweer. De bewoner probeerde de brand in een decorstukje volgens getuigen zelf te blussen en ademende daarbij rook in. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer had de brand snel geblust en heeft de woning en het portiek geventileerd.